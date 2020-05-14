Avrupa Merkez Bankası`nınca (ECB) yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi’nin ekonomisinde güçlü bir ekonomik gerileme beklendiği belirtildi.
ECB, Euro Bölgesi`nde ekonomik gerileme bekliyor
14.05.2020 17:10
Son güncelleme : 14.05.2020 17:16
AA
ECB, Euro
Bölgesi'nde ekonomik ve mali gelişmelere ilişkin bir güncelleme raporu yayınladı.
Raporda, Kovid-19’nun yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin Euro Bölgesi ülkelerinde ve dünya genelinde ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde durdurduğu belirtilerek, “Euro Bölgesi benzeri görülmemiş bir büyüklük ve hızda ekonomik bir daralma ile karşı karşıyadır.” ifadesi kullanıldı.
Kovid-19’nun kısmen etkili olduğu yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi’nin reel gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 3,8 azaldığına yer verilen raporda, “Nisanda ekonomik faaliyetteki sert gerileme, etkinin ikinci çeyrekte daha da şiddetli olacağını göstermektedir. Salgının son derece belirsiz süresi göz önüne alındığında, yakın olan resesyonun derinliğini, süresini ve bunun ardından gelecek ekonomik toparlanmayı tahmin etmek güçtür.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, ekonomik gerilemenin derinliği ve uzunluğunun, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerinin ne kadar devam edeceğine, bu önlemlerin başarılı olup olmayacağına, arz kapasitesinin ve iç talebin kalıcı olarak ne kadar etkileneceğine ayrıca gelir ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik politikaların başarısına bağlı olacağı vurgulandı.
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|5,06
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|MEGAP
|5,06
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|POLTK
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|CEMAS
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|% -1,85
|
|KRDMD
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|306.537.938
|% -0,82
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Satış
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|Altın Ons
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|Altın Gr.
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|387
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|Cumhuriyet
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|2.530
|11,00
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|Tam
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|2.595
|11,40
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|1.269
|5,50
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