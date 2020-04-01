Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası`nın mevcut enflasyon oranları çerçevesinde, düşük faiz oranlarını sürdürmesi gerektiği çağrısı yaptı.
`ECB düşük faiz oranlarını sürdürmeli`
01.04.2020 15:00
Son güncelleme : 01.04.2020 15:01
DHA
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, AB içindeki merkez bankalarının, corona tahviller gibi, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletici özelliklere sahip tahvilleri birlikte çıkarabileceklerini söyledi.
ECB, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için geçen hafta 750 milyar euro
tutarında yeni tahvil
alım programı açıkladı. ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak.
ECB Başkanı Christine Lagarde, dün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptığı açıklamada, gerektiğinde zor duruma düşen şirketlerin kamulaştırılabileceğini vurguladı ve Merkez Bankası'nı çok hızlı önlem almaya çağırdı.
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