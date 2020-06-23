Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos, Euro Bölgesi`nde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında yüzde 13 düzeyine kadar daralabileceğine dikkat çekti.
ECB: Euro Bölgesi ekonomisi daralabilir
23.06.2020 10:25
Son güncelleme : 23.06.2020 10:25
DHA
De Guindos, buna karşın, oldukça uyumlaştırıcı ve destekleyici para
ve finans politikalarının desteğiyle iş aktivitelerinin yılın ikinci yarısında toparlanacağını vurguladı.
Eurosystem uzmanlarının Euro
Bölgesi'nde GSYH'nın 2020 yılında reel bazda yüzde 8.7 daralacağını öngördüğüne dikkat çeken De Guindos, ardından 2021 yılında yüzde 5.2'lik bir büyüme ile toparlanma olacağını, GSYH büyümesinin 2022 yılında da yüzde 3.3 olacağının altını çizdi. De Guindos, herşeye karşın, bu verilerin, GSYH'nın 2022 yılı sonunda ulaşacağı büyüklüğün, Mart ayında yapılan projeksiyonlardan yüzde 4.0 daha küçük olacağını gösterdiğini ekledi.
De Guindos ayrıca, ECB Yönetim Konseyi'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) uygulamalarını yakından izlemeyi sürdüreceğine işaret ederek, bu kapsamda gerekli görüldüğü zaman Program'ın büyüklüğü, süresi ve kompozisyonu konusunda güncellemeler yapılabileceğini söyledi.
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