GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ECB`den `tam teşekküllü` esneklik

01.05.2020 11:09

Son güncelleme : 01.05.2020 11:09
Avrupa Merkez Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı hasarlara karşı piyasalara "tam teşekküllü" bir esneklik göstereceğinin mesajını verdi.



AA

ECB, Yönetim Konseyi'nin dünkü toplantısında, faizlerde değişikliğe  gitmezken, "gerekli her şeyi yapmaya hazır" olduğuna işaret etti.

Ekonomik toparlanma konusunda şu anda ufukta herhangi bir şey görmeyen  banka, elindeki bütün araçları kullanarak "tam teşekküllü" bir esneklik  göstereceğinin mesajını verdi.

Banka, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) faiz oranlarının,  Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin  ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildiğini duyurdu. Martta  açıkladığı 750 milyar avroluk acil destek programında değişikliğe gitmeyen ECB,  programda "esnek" olacağını açıkladı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dün düzenlediği basın toplantısında,  Kovid-19'un Avro Bölgesi ekonomisinde "benzeri görülmemiş" bir düşüşe yol  açtığını belirterek, ekonomideki toparlanmanın zamanını tahmin etmenin zor  olduğunu söyledi.

Bu yıl Avro Bölgesi'nde ekonomik daralmanın yüzde 5 ila yüzde 12  arasında değişeceğini aktaran Lagarde, salgının etkisinin yılın ikinci çeyreğinde  daha "ağır" olacağını vurguladı.

"ECB, VARLIK ALIMLARININ MİKTARINI ARTIRMAK ZORUNDA KALACAK"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, konuya ilişkin AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinde 2020 yılında yüzde 8'e kadar  daralma görülebileceğini söyledi.

Bankanın; politikasını ülkelere, sektörlere, varlık sınıflarına eşit  bir şekilde ulaştırmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Hense, politika  faizi, mevduat faizi gibi geleneksel politika araçlarının daha az önemli hale  geldiğini vurguladı.

Hense, "ECB, Avro Bölgesi'nin en kötü resesyonunda varlık alımlarının  miktarını artırmak zorunda kalacak. Bankanın bu toplantıda bir aksiyon almasına  gerek yoktu." dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN OLDUĞUNU GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da  ECB'nin alacağı aksiyon çeşitlerinin ortaya çıkacak problemlere bağlı olacağını  vurguladı.

"Faiz indirimi için alan olduğunu görmeye devam edeceğiz" diyen Groot,  Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç  olabileceğini söyledi.

Bankanın açık görüşlü ve problem çözmeye yönelik tutumunu  sürdüreceğini belirten Groot, gelecek adımların, piyasalara ve ekonomiye bağlı  olarak yeni bir şekil alabileceğini ifade etti.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ise Lagarde'ın, "Ne  gerekiyorsa yapacağız" stratejisinin yeni versiyonunu vurgulamaya çalıştığını  söyledi.

Houte, ECB'nin tahvil piyasasındaki stresten kaçınmak için Pandemi  Acil Varlık Alım Programı'nda artışa gidebileceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
SARKY 5,53 11.604.734 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7485 8,7924 % -0,29  
Frank 7,2213 7,2648 % 0,19  
Riyal 1,8548 1,8641 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.673 -14,47  
Altın Gr. 376 376 -3,19  
Cumhuriyet 2.407 2.468 -19,00  
Tam 2.471 2.528 -19,50  
Yarım 1.204 1.236 -9,50  
Çeyrek 604 618 -4,80  
Gümüş.Ons 14,77 14,81 -0,18  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,04  
B. Petrol 26,40 26,40 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru