Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladıkları tedbirlerin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.
`ECB`nin tedbirleri geçici ve orantılı`
08.06.2020 18:19
Son güncelleme : 08.06.2020 18:19
AA
Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu.
Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin Euro
Bölgesi'nde ekonomik faaliyeti "benzersiz biçimde" daralttığını belirten Lagarde, ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini ifade etti.
GSYH VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Christine Lagarde, Euro Bölgesi GSYH'sinin 2020'de yüzde 8,7 azalmasını, 2021'de yüzde 5,2 ve 2022'de de yüzde 3,3 büyümesini öngördüklerini söyledi.
Avrupa'da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın enflasyonu da etkilediğini anlatan Lagarde, 2020'de yüzde 0,3, 2021'de yüzde 0,8 ve 2022'de yüzde 1,3 enflasyon beklediklerini bildirdi.
Lagarde, ECB'nin geçen hafta aldığı kararla Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırarak toplam büyüklüğünü 1,35 trilyon euroya yükselttiğini anımsattı.
ECB'nin kredi operasyonlarıyla uygun koşullu likidite sağladığına işaret eden Lagarde, "Aldığımız bütün önlemler, ekonomideki likidite ve fonlama koşullarını destekleyecek ve hanehalkları ile firmalara kredi akışını sürdürmeye yardımcı olacak." dedi.
Lagarde, ECB'nin krizle ilgili tedbirlerinin geçici, amaca yönelik ve orantılı olduğunu söyledi.
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