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EİB`den 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat

04.03.2020 10:36

Son güncelleme : 04.03.2020 10:36
Ege İhracatçı Birlikleri`ne bağlı üyelerin yaptığı ihracat, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 2 milyar 157 milyon dolar oldu.



AA

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 düşüşle 1 milyar 15 milyon 415 bin dolara gerilemesine karşın, iki aylık veriler baz alındığında ise dış satım yüzde 3 arttı.

Şubat ayında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6'sı geçen yıla göre ihracatlarını artırmayı başarırken, toplam dış satım iki aylık dönemde 2  milyar 157 milyon dolara ulaştı.

Birlikler arasında geçen ay en yüksek ihracatı, yüzde 11'lik artışla  117,3 milyon dolar döviz kazandıran Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları  Birliği yaptı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 25’lik artışla  17,8 milyon dolara ulaşarak şubat ayının ihracat artış rekortmeni oldu.

KOVİD-19'UN İHRACATA ETKİSİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri  Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de etkisini her geçen gün artıran yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'nin beklenenden zor bir yıl olacağını bildirdi.

Ocak-şubat döneminde tüm olumsuzluklara rağmen EİB'nin iki aylık  ihracatının yüzde 3’lük artış göstermesinin teselli kaynağı olduğunu vurgulayan  Eskinazi, şunları kaydetti:

"2020 yılında ihracatımızın sürdürülebilir olması adına çaba  göstereceğiz. Yapmayı planladığımız birçok fuar ve sektörel ticaret heyeti  organizasyonu iptal oluyor. O nedenle 2020 yılı için öngörülerimizin  gerçekleşmeme riski var. Bu şartlarda morallerimizi bozmadan üretmeye ve ihracat  yapmaya devam etmek istiyoruz."





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