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Ekonomi birimlerinin kadrolarına 2 bin kişi alınacak

20.03.2020 14:25

Son güncelleme : 20.03.2020 14:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazine ve maliye, defterdarlık, gelir uzman yardımcılıkları ile vergi müfettiş yardımcılığı ve avukat kadrolarına 2 bin kişi alınacağını bildirdi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece hazine ve maliye, defterdarlık, gelir uzman yardımcılıkları ile vergi  müfettiş yardımcılığı ve avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılığı için 26 Ekim'de sözlü sınav yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı, Gelir Uzman Yardımcısı kadroları için 24 Ekim'de yazılı, 7 Aralık'ta sözlü sınav gerçekleştirilecek.





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