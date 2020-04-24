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`Ekonomi enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalmamalı`

24.04.2020 11:42

Son güncelleme : 24.04.2020 11:42
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke ekonomisinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında daha bağımsız kalabilmesi için güçlü düzenlemeler yapılması talimatı verdiğini belirtti.



AA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ramazan ayının başlaması dolayısıyla televizyonda yayımlanan  konuşmasında, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele ve salgının özellikle  ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'la mücadele ve ekonominin kritik aşamayı atlatması için büyük  bir kaynak ayrıldığını, özel sektöre de mali teşvik paketi sağlandığını söyleyen  Al Sani, nesnel şartların ana gelir kaynağı enerji ihracatı olan ülkeler için bir  sonraki aşamanın mali açıdan kolay olmayacağını gösterdiğini ifade etti.

Emir Al Sani, "Ekonomimizin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı kalması doğru olmaz. Bakanlar Kurulundan ekonomimizi serbestleştirecek ve  gelecekte bu gibi değişimlerin ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlayacak radikal  düzenlemeler yapmalarını istedim." ifadelerini kullandı.

KOVİD-19 AŞISI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ramazan ayında da sosyal mesafeye ve Kovid-19 önlemlerine uyulmasını  isteyen Al Sani, "İnsanlardan izole oldukça, kişisel temizlik ve korumaya dikkat  ettikçe enfeksiyon olmaz." dedi.

Al Sani, ülkesinin Kovid-19 krizini erken fark ettiğini beliterek,  "Salgınla mücadelede dünyadaki en iyi uygulama ve tecrübelerden yararlanan sağlık  ekiplerimize, kurumlarımıza ve kriz idaresindeki uzmanlığımıza güvendik." diye  konuştu.

Salgın nedeniyle sağlık personelini ve ekipmanlarını takviye  ettiklerini, binlerce hastaya hizmet verebilecek sahra hastaneleri kurduklarını  aktaran Al Sani, sanayileşmiş ülkeler ve uluslararası kurumlara Kovid-19 aşısı  geliştirmek için rekabet değil iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Katar'da bugüne kadar 7 bin 764 Kovid-19 vakasına rastlandı ve 10 kişi  virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya  çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle küresel petrol talebi rekor seviyelerde  gerilemişti.

Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1  Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon  varil azaltma kararı almıştı.





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