Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) yapılacak.
Ekonomi zirvesi toplanıyor
28.04.2020 14:44
Son güncelleme : 28.04.2020 15:01
Corona virüsün yayılma hızı kırılırken ekonomide de yeni sürecin fırsata çevrilmesi için kollar sıvandı. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) yapılacak.
İş dünyası ve ekonomi bürokrasisinin katılacağı zirvede, Kovid-19 sonrası için ekonomide atılması planlanan tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.
KİMLER KATILIYOR?
Telekonferansla yapılacak toplantıya FİKKO üyelerinin yanı sıra TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, TESK, Türkİş, Memur-Sen de katılacak. Toplantıda, Ekonomik İstikrar Kalkınma programı kapsamında gelinen nokta, küresel gelişmeler ve yol haritası değerlendirilecek. Corona virüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin yanı sıra rehavete kapılmadan yaşama geçirilecek kademeli normalleşme kapsamında atılacak adımlar da masaya yatırılacak.
ALBAYRAK DEMİŞTİ
Bakan Albayrak, hafta sonu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin ayakta tutulan üretim gücü ve sağlam ekonomik altyapısı ile Kovid-19 sonrası büyük bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, "İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Tüm bu konuları detaylı konuşacağız" demişti.
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