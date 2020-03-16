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Ekonomide corona virüs önlemleri açıklanacak

16.03.2020 10:46

Son güncelleme : 16.03.2020 10:46
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını belirterek, "En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır" ifadesini kullandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi  öncelikli gündem olarak belirlediklerini vurgulayan Albayrak, tüm kurumların  dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası  senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını  bildirdi.

Albayrak, Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de  "sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal" olduğuna işaret ederek, bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere birçok sivil toplum  kuruluşu ile sektör temsilcisinden sürece ilişkin değerlendirmelerini ve  taleplerini aldıkları bilgisini verdi.

Ülkenin, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan  güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile  dinamik bir iç pazara sahip olduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla  hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye  ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir  koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü  piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir. Piyasaların likiditeye  erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En  fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir  dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız  tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta  boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır."





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