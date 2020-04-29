Ekonomik güven endeksi nisan ayında 51,3 oldu.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
29.04.2020 10:00
Son güncelleme : 29.04.2020 10:05
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 91,8 iken, Nisan ayında %44,1 oranında azalarak 51,3 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında %5,8 oranında azalarak 54,9 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %36,8 oranında azalarak 62,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %50,1 oranında azalarak 46,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %26,0 oranında azalarak 75,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı.
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 100.707
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0
En Düşük
0
18:056,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9905
En Düşük
6,9716
18:057,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5856
En Düşük
7,5446
18:05384,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 384,22
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,69
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,90
|331.829.853
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,85
|38.626.502
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% 0,00
|
|ECZYT
|10,30
|48.425.547
|% 0,00
|
|CCOLA
|37,48
|36.505.348
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,90
|331.829.853
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,85
|38.626.502
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% 0,00
|
|ECZYT
|10,30
|48.425.547
|% 0,00
|
|CCOLA
|37,48
|36.505.348
|% 0,00
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% 0,00
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% 0,00
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% 0,00
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% 0,00
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 0,00
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 0,00
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 0,00
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6799
|8,7234
|% 0,30
|
|Frank
|7,1490
|7,1921
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|0,70
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.517
|1,60
|
|Tam
|2.524
|2.578
|1,70
|
|Yarım
|1.230
|1.260
|0,80
|
|Çeyrek
|617
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|23,17
|23,17
|0,43
|
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