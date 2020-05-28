Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında yüzde 20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
28.05.2020 10:02
Son güncelleme : 28.05.2020 10:06
Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 51,3 iken, Mayıs ayında %20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında %8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
0
En Düşük
0
18:056,7883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7884
En Düşük
6,7656
18:057,4776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
18:05375,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,73
|Açılış
|: 375,09
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|CCOLA
|43,28
|130.333.466
|% 9,40
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,00
|60.287.243
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2973
|8,3389
|% 0,21
|
|Frank
|6,9782
|7,0202
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|9,95
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|19,60
|
|Tam
|2.508
|2.530
|20,20
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|9,90
|
|Çeyrek
|612
|619
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|34,20
|34,20
|-0,54
|