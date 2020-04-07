GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ekonomik İstikrar Paketi tüm kesimlere `kalkan` oldu

07.04.2020 11:30

Son güncelleme : 07.04.2020 11:50
Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomiye ve vatandaşlara etkisini bertaraf etmek için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, işverenden esnafa, çalışandan emekliye kadar pek çok kesim için önlemler içeriyor.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin bir sunum  hazırladı.

AA muhabirinin sunumdan yaptığı derlemeye göre, hayata geçirilen ekonomik tedbirler şu şekilde sıralandı:

Vergi ve diğer ödemeler:

2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi. Böylece, yaklaşık 53,6 milyar liralık tahsilat ertelenmiş oldu.

Mücbir sebep halinden yararlanan mükelleflere ek olarak gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon kişi dahamücbir sebep hali kapsamına alındı.

65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri ertelendi.

Konaklama vergisinin başlangıcı, Ocak 2021'e ötelendi.

Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı  ödemelerinde nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay ertelemeye gidildi.

Belediye kesintileri 3 ay ertelenerek, 3 milyar liralık kaynak  sağlandı.

İl özel idarelerinin, belediyelerin ve bağlı kuruluşların  tasarrufundaki taşınmazların kira ödemesinde esneklik sağlandı.

Bankacılık:

Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz  ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği  sağlanacak.

Kamu bankaları, aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm  vatandaşlar için temel ihtiyaç desteği paketini devreye aldı.

Salgından etkilenen tüm firmalara, çalışan sayısında azaltma yapmama  koşuluyla "İşe Devam Kredi Desteği" verilecek.

Halkbank tarafından esnaf için "İşletme ve Finans Desteği" ile "Paraf  Esnaf Kart Desteği" paketleri hayata geçirildi.

Halkbank, kredi faizlerini erteleyerek esnaf ve sanatkarların yaklaşık  90 milyon liralık faiz yükünü hafifletti.

İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnaf ve sanatkarların  Halkbank'a olan kredi borçlarının, nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz  ödemeleri 3 ay faizsiz olarak ertelendi.

BDDK kararıyla kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak,  gecikmeye giren kredilerin takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün olan  bekleme süresi 180 güne çıkarıldı, takip aktarım süresi uzatıldı.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının  korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verildi.

Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetleri desteklemek  amacıyla tedbirler aldı.

Kredi Garanti Fonu limiti 2 katına çıkarıldı.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde  80'den yüzde 90'a çıkarılırken, asgari peşinatı yüzde 10'a düşürüldü.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüte düşen firmaların kredi  siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak.

KOBİ'lere yönelik devlet destekli alacak sigortası 25 milyon liradan  125 milyon liraya çıkarıldı.

Çalışanlar ve emekliler:

Asgari ücret desteği sürdürülecek. Destek, işletme büyüklüğüne  bakılmadan 75 lira olarak 12 ay süresince uygulanacak. Yaklaşık 7,8 milyon kişi  destekten faydalanacak.

Kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modeli devreye alındı.

İşten çıkarmaları önlemek için kısa çalışma ödeneğini uygulanıyor.  Faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği  verilecek.

Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilere ek ders ücreti ödenecek.

Emekli aylığı 1500 liranın altındaki yaklaşık 650 bin emeklinin aylığı  yükseltildi. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlandı.  Kamu bankaları emeklilerin maaş ödemelerini isterlerse evlerinde yapıyor.

İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000 lira nakdi yardım  yapılarak 2 milyar liralık paket devreye alındı.

İstihdamdaki sürekliliği temin amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi  4 aya çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarının ve üniversite hastanelerinin çalışanlarının  performans ödemeleri 3 ay üst limitten yapılacak. 32 bin sağlık personeli alımı  yapılacak.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:3593.912
Değişim :  2,00% |  1.841,09
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.463 En Düşük
93.174
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 2,42 113.911 % 10,00  
METAL 0,88 19.760 % 10,00  
KLNMA 30,38 9.312.737 % 9,99  
DOCO 287,70 17.616.098 % 9,98  
TACTR 2,87 47.002 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2675 8,3089 % 0,06  
Frank 6,8816 6,9230 % -0,21  
Riyal 1,7829 1,7918 % -0,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.656 -6,40  
Altın Gr. 357 357 -5,01  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,14 15,18 0,15  
Gümüş Gr. 3,26 3,27 0,00  
B. Petrol 33,65 33,65 0,60  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru