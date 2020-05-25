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Ekonomik teşvik paketleri çevreye zararlı sektörleri destekliyor

25.05.2020 11:54

Son güncelleme : 25.05.2020 11:55
Dünyanın 16 büyük ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik teşvik paketlerinin yüzde 27`sini oluşturan 2,2 trilyon dolarlık kısmının, çevre ve iklime uzun dönemli zarar verecek sektörlere aktarılacağı öngörülüyor.



AA

AA muhabirinin İngiltere merkezli Vivid Economics ve düşünce kuruluşu  F4B işbirliğinde hazırlanan "Yeşil Teşvik Endeksi" raporundan derlediği bilgilere  göre, dünyanın en büyük 16 ekonomisinin Kovid-19 salgınıyla mücadele için  açıkladığı ekonomik kalkınma paketlerinin büyüklüğü 8 trilyon doları aştı.

Söz konusu ekonomiler arasında bu paketlerden en büyüğü 2,2 trilyon  dolar ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından oluşturulurken, ABD'yi  yaklaşık 1,4 trilyon dolarla Almanya, 1 trilyon dolarla Japonya, 575 milyar  dolarla Çin ve yaklaşık 500 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Güney Kore 95 milyar dolar ekonomik teşvik paketiyle bu ülkeler  arasında son sırada yer aldı. Teşvik paketlerinin büyük bir kısmı sağlık, istihdamın korunması ve  insan hayatını önceleyen sektörlere sağlanırken, bu paketlerin yüzde 27'sini  oluşturan 2,2 trilyon dolarlık teşvik miktarının kömür santralleri, petrol ve  havacılık şirketleri ile çevreye yoğun zarar veren diğer çeşitli sektörlere  aktarılacağı hesaplandı.

ABD, petrol ve havacılık sektörü başta olmak üzere sağladığı 439  milyar dolarlık teşvikle ilk sırada yer alırken, Çin kömür ve otomotiv  sektörlerindeki çevresel etki standartlarını esneterek bu sektörleri yeni  teşviklerle destekledi.

Güney Kore, Kanada, Avustralya, Japonya ve Almanya'nın ekonomik  paketleri ise sürdürülebilir bir toparlanma sağlanmasında yetersiz kaldı.

Öte yandan, bu ülkeler arasında diğerlerine göre çevresel etkileri  daha az olan ekonomi paketlerini İngiltere ve Fransa uygulamaya geçirdi.

"Tarihi bir hata olacak"

London School of Economics Grantham Araştırma Enstitüsü Sürdürülebilir  Finansman Lideri Profesör Nick Robins, dünyanın küresel ölçekte sürdürülebilir  kurtarma programına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Teşvik paketlerinin geçmişin  karbon yoğunluğu yüksek ve kaynakları tüketen biçiminde ısrarcı olması, insan  refahı, finansal istikrar ve gezegenin sağlığı üzerindeki tüm riskleriyle  değerlendirildiğinde tarihi bir hata olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Robins, finans dünyasının öncülerinin hükümetlerin kurtarma planlarını  Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirmesini beklediğini aktararak, "Bunun  yanı sıra, adil dönüşüm için toplumun en çok etkilenecek kesimlerine  odaklanıyorlar." ifadesini kullandı.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Enerji, Ulaşım ve Çevre Bölümü  Direktörü Profesör Claudia Kemfert ise anlaşmaya varılan ekonomik teşvik  paketlerinin iklim üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi gerektiğini  vurguladı.

Araç alımına yönelik "anlamsız" teşvikler gibi geçmişte yapılan  hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirten Kemfert, şunları kaydetti:

"Kamu desteği, şirketlerin fosil enerji kaynaklarından iklim dostu  teknolojilere geçmesi koşuluna tabi olmalıdır. Finansal destek, özellikle  dijitalleşme, akıllı şebekeler, şarj altyapısı, iklim dostu yakıtlar, akü, güneş  pili üretimi ve hidrojen yakıtı kullanımı gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye  hizmet eden yatırımlara sağlanmalıdır."





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