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Ekonomiye güven normalleşme süreciyle toparlandı

28.05.2020 13:17

Son güncelleme : 28.05.2020 13:23
Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle mayıs ayında toparlanan ekonomik güven endeksinde, yükselişlerin devam etmesi bekleniyor.



AA

Çin'den tüm dünyaya yayılan Kovid-19'u engellemek için alınan  önlemler, küresel ekonomiyi durma noktasına getirirken bu durum açıklanan  verilerde de kendini gösteriyor.

Nisan ayında sert gerileyen ekonomik güven endeksi, Kovid-19 salgınına  yönelik iyimser hava, ekonomi yönetiminin uyguladığı teşvikler ve başlayan  normalleşme sürecinin pozitif etkisiyle mayıs ayında toparlandı. Ekonomik güven  endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 20,4 artışla 61,7'ye çıktı.

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A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik güven endeksinde görülen artışın, tüm alt  sektör gruplarınca desteklendiğini söyledi.

Endekste geçen ay yaşanan düşüşte, Kovid-19 salgınını önlemek için  alınan tedbirlerin etkili olduğuna işaret eden Cevizci, şunları söyledi:

"Mayıs ayıyla normalleşme adımlarının atılması, ekonomik faaliyetlerin  gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devam etmesine neden oldu. Bu durum, güven  endekslerini ölçümleyen anketlerde kendini gösterdi. Gelecek aylarda normalleşme  adımlarının sürmesi ile ekonomik güven endeksindeki güçlenmenin devam etmesini  bekliyoruz."

Cevizci, inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 31,1 arttığına  değinerek, sektör özellikle 2018'deki gibi olumsuz bir tablonun beklenmediğini  vurguladı. Cevizci, sektörün faaliyetlerinin bu dönemde çok fazla durma noktasına  gelmediğini ve kredi faiz oranlarındaki uygun seviyeler sayesinde konut  sektöründe biriken talebin karşılanmaya çalışıldığını anlattı.

Reel kesim güven endeksinin de yüzde 18 yükseldiğini belirten Cevizci,  bunda mayıs ayının ilk haftasından itibaren faaliyetlere başlanmasının etkili  olduğuna dikkati çekti.

Cevizci, gelecek aylarda normalleşme adımlarının sürmesiyle ekonomik  güven endeksindeki güçlenmenin devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Güven cephesini bozabilecek riskler içerisinde ise salgında ikinci  dalga ihtimalinin daha kısa zamanda gündeme gelmesi, siyaset ve jeopolitik  tansiyonun yükselmesi güven cephesinde baskılayıcı unsurlar olabilir. Bu nedenle  halihazırda sürecin stabil şekilde ilerlemesi halinde haziran ayında aynı pozitif  eğilimin korunması mümkün olabilir."




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