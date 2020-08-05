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`Ekonomiyi kurtarmak ABD Kongresi`nin elinde`

05.08.2020 08:58

Son güncelleme : 05.08.2020 09:10
Chicago Fed Başkanı Charles Evans ABD hükümetinin ekonomiyi desteklemek için harcamalarını artırması gerektiğini söyledi ve ekonomiyi kurtarmanın ABD Kongresi`ndeki politikacıların ve Beyaz Saray`ın elinde olduğunu vurguladı.



DHA

Evans iş piyasasının sağlıklı düzeylere yükseltilebilmesinin, verilecek yeni destekleme harcamalarına bağlı olduğunun altını çizdi ve ekledi:

"Artan talep sıkıntısı corona virüs önlem paketinin sonu yaklaştıkça daha da artacak; top Kongre'de... Bizi ileriye taşımak için mali politikanın önemi çok büyük."

Evans'ın öngörülerine göre, şu anda yüzde 11 düzeyinde olan ABD işsizlik oranı, yılın sonunda yüzde 9.5 düzeyine, 2021 sonunda ise yüzde 6.5 düzeyine dönecek.

Evans, bu senaryoya karşın, istihdamdaki bu durumun sağlıklı bir ekonomi için yüksek bir düzey olduğu uyarısı yaptı ve bundan daha kötü öngörülerin de "eşit oranda" olası olduğunu vurguladı.




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