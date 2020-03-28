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Elektrik üretimi arttı

28.03.2020 11:04

Son güncelleme : 28.03.2020 11:04
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,13 artışla 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate yükseldi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ocak ayına ilişkin "Elektrik  Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,27'si doğal gaz, yüzde 23,57'si ithal kömür, yüzde 20,57'si barajlı hidroelektrik, yüzde  11,91'i linyit santrallerince yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş kömürü, fuel-oil ve güneş izledi.

Böylece toplam lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,13 artarak 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate çıktı.

ABONE SAYISI

Elektrik abone sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,94 artarak 45 milyon 72 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,79, aydınlatma  tüketicilerinin sayısı yüzde 4,62 azalırken, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde  18,38, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,70, tarımsal sulama tüketicilerinin  sayısı ise yüzde 3,15 arttı.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Ocakta faturalanan elektrik tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 4,27 artışla 20 milyon 36 bin 446 megavatsaat oldu.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 41,77'si  sanayi, yüzde 28'i ticarethane ve yüzde 27'si  mesken aboneleri tarafından  gerçekleştirildi. Kalan tüketimin yüzde 2,53'ü aydınlatma ve yüzde 0,64'ü de  tarımsal sulama kaynaklı olduğu görüldü.

KURULU GÜÇ

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1,91  artarak 84 bin 998 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 31,56'sı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde  24,29'u barajlı hidroelektrik, yüzde 11,69'u da linyit santrallerinden oluştu.  Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler  arasında paylaşıldı.





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