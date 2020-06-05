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Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında yükseliş devam ediyor

05.06.2020 11:09

Son güncelleme : 05.06.2020 11:09
Bu yılın ilk beş aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 75 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 11,8 arttı.



AA

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edindiği  verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın  ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95  adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş  aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet  seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36  bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve  hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235  adet olarak belirlendi.

OTOGAZLI OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 4,5

Mayıs sonunda otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde  benzinli otomobil satışları 71 bin 699 adetle yüzde 48,9 payla ilk sırada yer  aldı.

Ardından dizel otomobil satışları 63 bin 824 adetle yüzde 43,6 payla  ikinci, otogazlı otomobil satışları 6 bin 555 adetle  yüzde 4,5 pay aldı.

Ayrıca bu dönemde 133 adet elektrikli ve 4 bin 317 adet hibrit  otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 3  olarak kaydedildi.

DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 4 AZALDI

Benzinli otomobil satışları mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 58,2 ve otogazlı otomobil satışları da yüzde 42,9 arttı. Dizel  otomobil satışları ise yüzde 4 azaldı.

Bu yılın ilk beş aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen  yılın ayı dönemine göre yüzde 75 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 11,8 artış  gösterdi.  Elektrikli ve hibrit otomobil satışları bu ayda yükselirken, en fazla  artış oranı da yine elektrikli otomobillerde kaydedildi.

VATANDAŞ VERGİSİ DÜŞÜK OLANI TERCİH ETTİ

Diğer yandan, mayıs sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın  yüzde 84,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar  oluşturdu.C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B  segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.Otomobil  pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla  yine sedan otomobiller oldu.Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV,  yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.




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