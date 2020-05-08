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Elektrikli veya hibrit araçların sayısı artıyor

08.05.2020 11:56

Son güncelleme : 08.05.2020 11:56
Türkiye`de mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit araçların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 3`e katlanarak 19 bin 299`a yükseldi.



AA

Dünyada çevre bilincinin gittikçe önem kazanması ve çevreyi koruma adına alınan kararlar, otomotiv sektöründe de değişikliği beraberinde getiriyor. Bu süreçte verilen teşvikler ve sağlanan kolaylıkların etkisiyle birçok firma,  gelecek planlarından fosil yakıtlı motorları çıkartırken, elektrik motorlu araç  üretimine yatırımlarını artırıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği  bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 141 bin 354 otomobilin trafiğe kaydı  yapıldı. Böylece mart sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı  12 milyon 641 bin 630'a çıktı. Bu otomobillerin yüzde 38,2'si dizel, yüzde  37,2'si LPG, yüzde 24,1'i benzin yakıtlı iken, yüzde 0,2'si elektrikli veya  hibrit olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli veya hibrit otomobillerin sayısının içten yanmalı motorlu  araç sayısına göre çok düşük olmasına karşın, bu araçların trafiğe kayıt  sayısındaki artış dikkati çekti. Geçen yılın ilk çeyreği sonunda elektrikli veya  hibrit otomobil sayısı 7 bin 145 iken bu yılın ilk çeyreğinde 19 bin 299'a  yükseldi.

Bu türde yakıta sahip otomobillerin sayısı 2019 sonunda 15 bin 53  seviyesindeydi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde elektrikli veya hibrit otomobil  sayısı 4 bin 246 artmış oldu.

KÜÇÜK SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLER TERCİH EDİLİYOR

Yurt içinde tüketiciler, yakıt tasarrufu ve vergide sağladığı  avantajların etkisiyle küçük motor silindir hacmine sahip otomobilleri tercih  etmeye devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin  yüzde 94'üne karşılık gelen 132 bin 380'inin 1600 ve altı motor silindir hacmine  sahip olduğu görüldü.

Trafiğe kaydolan diğer otomobillerden 7 bin 439'unun 1600-2000,  1365'inin de 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu tespit edildi.





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