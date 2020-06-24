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Elektronik Ticaret Bilgi Platformu oluşturuldu

24.06.2020 13:04

Son güncelleme : 24.06.2020 13:09
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu`nu oluşturduk." dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti.

e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı."




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