Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu`nu oluşturduk." dedi.
Elektronik Ticaret Bilgi Platformu oluşturuldu
24.06.2020 13:04
Son güncelleme : 24.06.2020 13:09
AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu ifadeleri kullandı:
"Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira
olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti.
e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz
eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı."
12:53114.888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -450,74
|Açılış
|: 115.369
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|Önceki Kapanış
|: 115.339
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115.599
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114.525
12:536,8586
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|Değişim
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|Açılış
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|Açılış
|: 392,08
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
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392,16
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|429.795.532
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.380.799
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|14.620.699
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|74.643.621
|% 7,28
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,44
|13.920.584
|% -8,20
|
|RTALB
|32,18
|38.660.493
|% -8,00
|
|BAYRK
|8,41
|7.831.210
|% -6,35
|
|GUSGR
|4,73
|602.792.462
|% 3,50
|
|GARAN
|8,35
|481.648.089
|% -1,30
|
|KARSN
|2,84
|450.733.955
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,00
|441.223.727
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,43
|429.795.532
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|429.795.532
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|154.411.578
|% 6,17
|
|KARSN
|2,84
|450.733.955
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,00
|441.223.727
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,73
|602.792.462
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5506
|8,5935
|% 0,05
|
|Frank
|7,2267
|7,2702
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,34
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.557
|19,10
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,60
|
|Yarım
|1.271
|1.283
|9,60
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,44
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