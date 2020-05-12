Tesla ve SpaceX CEO`su Elon Musk, Tesla`nın bugün üretime başlayacağını belirtti.
Elon Musk duyurdu! Bugün üretime başlıyor
12.05.2020 11:03
Son güncelleme : 12.05.2020 13:13
Son dönemde corona virüs tedbirlerine karşı yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bugün kuralları hiçe sayarak Tesla fabrikasının kapılarını açıyor.
Artık rahatlıkla 'çılgın milyarder' olarak tanımlanabilecek Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Alameda İlçesi'nin kurallarına rağmen Tesla yarın (bugün) üretime başlayacak. Ben de herkesle beraber bantta olacağım. Birisi tutuklanacaksa sadece beni tutuklayın" ifadelerini kullandı.
'HEPSİNE İZİN VERİLDİ'
Musk daha sonra ise aslında Kaliforniya eyaletinden üretim onayını aldıklarını ancak İlçe yönetiminin bu onayı iptal ettiği bilgisini vererek "ABD'deki diğer tüm otomotiv firmaları üretim izni aldı. Sadece Tesla dışarıda bırakıldı. Bu çok saçma" açıklamasında bulundu.
Elon Musk 3 gün önce de Kaliforniya'daki sıkı tedbirler dolayısıyla şirketi Teksas'a taşıyabileceğini belirtmişti.
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