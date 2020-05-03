Elon Musk duyurdu! Tüm mülkünü satacak

Özellikle corona virüs konusundaki tutumu sert eleştiriler alan Musk son olarak ise tüm mülklerini satacağını açıklayarak yine Twitter'ın gündemine oturdu.
"Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar
toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyleyen Musk, kendisine ait herhangi bir evi olmayacağını, bu konuda kız arkadaşı ünlü şarkıcı Grimes'ın kendisine çok kızgın olduğunu belirtti.
Musk, mülklerinin satışında tek istisna olarak ise Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evini gösterdi. Bu evi yıkılmaması veya evin ruhunu kaybetmesine neden olacak herhangi bir değişiklik yapılamaması şartıyla satacağını belirtti.
?14 milyar dolarlık değer kaybı
Ayrıca, Tesla'nın hisse fiyatlarının çok yüksek olduğunu da yazan Musk'ın bu açıklaması, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.