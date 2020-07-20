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Elon Musk servetini dört ayda üçe katladı!

20.07.2020 13:47

Son güncelleme : 20.07.2020 14:01
Son dört ayda kişisel serveti üç kat artan, Tesla ve SpaceX`in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, ilk kez en zenginler listesinde ilk 10`a girdi. 49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes milyarderler listesinde 31`incilikten 9`uncu sıraya yükseldi. Musk`ın serveti dört ay önce 24,6 milyar dolardı.



Tesla'nın hisseleri bu süre içinde yüzde 320 değer kazandı. Forbes Dergisi'ne göre Musk, ilk 10'a girmesiyle ilgili olarak "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak" dedi.

En zenginler listesinde 181,1 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.

Bezos'un yüzde 11 hisseye sahip olduğu Amazon'un değeri, corona virüs salgınında dünya genelinde internet üzerinden alışverişin artmasıyla yüzde 69 artmıştı.

Bezos'u 111,2 milyar dolar servetiyle Bill Gates ve 111,1 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault izliyor.

Avrupa'nın en zengin kişisi olan Fransız iş insanı Arnault bünyesinde Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Celine; Tiffany ve Dom Perignon 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH şirketinin sahibi.

Arnault'nun serveti Ocak sonu itibarıyla 108 milyar dolardı. Ancak salgın sırasında lüks tüketimin düşmesi nedeniyle Arnault'nun serveti Mart ortasında 76 milyar dolara gerilemişti.

Oracle'ın kurucularından larry Ellison Ballmer 73 milyar dolarlık kişisel servetiyle listede beşinci sırada yer alırken, eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer 72 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'a giren yeni isimler arasında yer aldı. Microsoft'un hisseleri Mart ortasından bu yana yüzde 47 değer kazandı.

Mart'tan bu yana serveti neredeyse ikiye katlanan Hindistanlı iş insanı Mukesh Ambani Amerikalı yatırımcı Warren Buffet'ı geride bırakarak listede yedinci sırada yer aldı. Serveti 71,4 milyar dolara ulaşan Ambani'nin telekom şirketi Reliance Jio, 2020'de büyük miktarda yatırım çekti.

Facebook bu şirkete 5,7 milyar dolar, Google 4,5 milyar dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri ulusal varlık fonu Mubadala 1,2 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Son 20 yıldır ilk 10'da yer alan Warren Buffett, dört sıra birden gerileyerek sekizinciliğe indi.

Sergey Brin'le birlikte Google'ı kuran ve geçen yılın sonuna kadar Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su olan Larry Page ise 67,1 dolarlık servetiyle listede 10'uncu sırada yer aldı.

BBC Türkçe




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