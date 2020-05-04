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Emlak Katılım ilk sukuk ihracını tamamladı

04.05.2020 13:22

Son güncelleme : 04.05.2020 13:22
Emlak Katılım, ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını başarıyla tamamladı.



AA

Emlak Katılım açıklamasına göre, banka, kaynak çeşitliliğini artırmak  amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 26 Mart 2020'de almış olduğu 2 milyar  TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ilk kira sertifikası ihracını  gerçekleştirdi. Bu kapsamda 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı yapan  Emlak Katılım, talepleri 28-29 Nisan'da topladı. 

Planlanan ihraç tutarının üzerinde taleple karşılaşan Emlak Katılım,  kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla yıl sonuna kadar toplam 1 milyar liralık  sukuk ihracı yapmayı planlıyor. 

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat  Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kira sertifikaları, katılım bankalarının hazinesinde ağırlıklı olarak  kullanılan TL ve yabancı para cinsinden kısa, orta veya uzun vadeli kaynak  ihtiyaçlarını karşılayan en önemli sermaye piyasası enstrümanlardan biri haline  gelmiş durumda. Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ  üzerinden, aracı kurum kullanmaksızın, 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplamasını  gerçekleştirdiğimiz 63 gün vadeli, 200 milyon TL tutarlı ilk kira sertifikası  ihracımızı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Planlanan ihraç  tutarımızın çok üzerinde yoğun bir ilgi ile karşılaştık. İhracımıza gelen yüksek  talep, Emlak Katılım'ın köklü geçmişine, güçlü sermaye yapısına ve ülkemiz  ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi olması açısından önem arz etmektedir."

Bayraktar, ayrıca, kira sertifikalarına yönelik farkındalığın  artmasına ve katılım esaslı (faizsiz) emeklilik/yatırım fonlarının her geçen yıl  büyümesine paralel olarak kaynak çeşitliliği açısından kira sertifikası  ihraçlarını artıracaklarını belirterek, "Gelecek dönemde de Emlak Varlık Kiralama  AŞ üzerinden de belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren nitelikli firmaların  kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmeyi planlıyoruz. Böylece sektördeki  birikim ve tecrübelerimizi reel sektöre aktararak tüm gücümüzle ülkemiz  ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.  





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