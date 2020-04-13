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Emlak Katılım`da Altın Transfer Sistemi başladı

13.04.2020 15:46

Son güncelleme : 13.04.2020 15:59
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Altın Transfer Sistemi`nin başlamasına ilişkin "Altın Katılma Hesabı ile müşterilerimizin altınları değer kazanırken, gram olarak da çoğalıyor olması güzel bir imkan" ifadelerini kullandı.



AA

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre farklılaşan müşteri  ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini genişletmeye devam ederek, bu kapsamda  geçen yıl "Altın Katılma Hesabı"nı hayata geçiren Emlak Katılım, altın transfer  sistemine dahil oldu. Bu sayede Emlak Katılım müşterileri bankalar arası altın  transferi yapabiliyor.

Takasbank Altın Transfer Sistemi üyesi olan Emlak Katılım, bu sisteme  üye tüm kurumlarla altın alımı ve gönderimi yapabiliyor. "Altın Katılma Hesabı"  ile Emlak Katılım müşterileri altın üzerinden yatırımlarını değerlendirirken,  altın olarak faizsiz kazanç elde etme imkanı buluyorlar. Emlak Katılım, Altın  Katılma Hesaplarına 6 Nisan 2020 itibarıyla (100 gr altına) 3 aylık vadede brüt  0,97 oranında kar dağıtımı gerçekleştirdi.

Katılım bankacılığı pazar payını yeni ürünler geliştirerek büyütmeyi  hedefleyen Emlak Katılım, 2019 yılında, Cari Hesap Hizmeti ile birlikte Gümüş ve  Platin Cari Hesap hizmetlerini de müşterileriyle buluşturarak, ülkemizde gümüş ve  platin cari hesap hizmeti sunabilen sayılı kurumlardan birisi oldu.

Bununla birlikte, Emlak Katılım müşterileri TL, dolar, euro karşılığında altın, gümüş ve platin alım-satımı işlemlerini de  gerçekleştirebiliyor. 

"ÖNCELİĞİMİZİ DİJİTAL KANALLARIN GELİŞTİRİLMESİNE VERİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat  Bayraktar, yeni ürünler geliştirmeye devam eden Emlak Katılım'ın, yaşanmakta olan  yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı salgın döneminde, şubeleri, dijital  bankacılık ve alternatif dağıtım kanallarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam  ettiğini belirtti.

"Yaşadığımız dönem dijital kanalların artan önemini vurgulamış,  alternatif dağıtım kanallarının, mobil platformların önemini daha da  arttırmıştır." ifadelerini kullanan Bayraktar, bu sebeple faaliyetlerde önceliği  dijital kanalların geliştirilmesine verdiklerinin altını çizdi.

Bayraktar, çok yakında üzerinde çalıştıkları yeni dijital bankacılık  platformu ile potansiyel müşterilerin bulundukları adresten Emlak Katılım  müşterisi olmalarının yolunu da açmış olacaklarını bildirdi.

Altının, dijital kanallar üzerinden yatırım yapılabilen, değeri her  geçen gün artan önemli bir yatırım aracı olduğunu ifade eden Bayraktar, Takasbank  sistemine üye bankalar arası altın transferi yapılıyor olmasının da büyük  kolaylık, Altın Katılma Hesabı ile müşterilerin altınlarının değer kazanırken  gram olarak da çoğalıyor olmasının güzel bir imkan olduğunu kaydetti.

Nevzat Bayraktar, her zaman Türkiye'nin gücüne güvendiklerini  vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu günler mutlaka geçecek. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve hayata  geçirdiği stratejik projelerle önümüzdeki yıllarda yükselen grafiğini artırmaya  devam edecektir. Ülkemize ve bizi biz yapan değerlerin gücüne güveniyoruz.  Esnafımızın, KOBİ’lerimizin, iş adamlarımızın potansiyeline güveniyoruz. Birlik  olduğumuzda ortaya çıkan başarılı projelerin, geleceğe yönelik  yapabileceklerimizin de bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu günlerde tüm  gücümüzle müşterilerimize olan desteğimizi sürdürüyoruz. Ancak, müşterilerimizin  öncelikle kendi sağlıklarını düşünerek 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almalarını  mobil şube, internet şube ve ATM’ler üzerinden işlem yapmalarını özellikle  tavsiye ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm kamu ATM’leri ortak ATM olarak hizmet  veriyor. Müşterilerimiz, hiçbir ücret ödemeden kendilerine en yakın Kamu  ATM’lerinden hizmet alabiliyorlar."





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