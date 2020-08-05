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Emtia yatırımcısı ilk yarıda gümüşle kazandı

05.08.2020 11:31

Son güncelleme : 05.08.2020 11:31
Emtia piyasasında yatırımcılara temmuz ayında en fazla gümüş kazandırdı.



AA

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat  hareketlerinden derlediği verilere göre, temmuz ayında emtia grubu araçlarının 17  tanesi kazandırırken, 1 tanesi kaybettirdi.

Ekonomilerin normale dönerek toparlanmaya başlaması, emtia  fiyatlarının üretim maliyetlerine yaklaşması nedeniyle tepki alımlarındaki artış,  Kovid-19'a ilişkin olumlu haberler, dünyada hayatın yeniden normale dönmeye  başladığına dair artan talep beklentileri, AB liderlerinin kurtarma programı ve  bütçe konusunda anlaşması,  emtia fiyatlarını olumlu etkileyen unsurlar arasında  yer aldı.

Emtia piyasasında  temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1  ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş  arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en  önemli etkenler olduğunu bildirdi.

Gümüşün ardından kahve yüzde 17,7 arttı.  Ekonomilerdeki toparlanma,  Vietnam'da ihracatın artması ve stokların azaldığına yönelik haberler, Brezilya  para biriminin dolara karşı değer kazanması kahve fiyatlarını olumlu etkileyen  unsurlar arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde çinko yüzde 12, altın yüzde 11 artış kaydetti. Altının onsu temmuz ayında  1.983,00 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini   gördü.

Başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez  bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle altın fiyatları  temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Analistler,  ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği  (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin  altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.

Söz konusu dönemde kakao yüzde 9,8, platin yüzde 9,2 buğday yüzde 8,  arttı. Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi,  fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Temmuz ayında paladyum yüzde 7,7, nikel yüzde 7,5, bakır yüzde 6,  Brent petrol yüzde, 4,9, alüminyum yüzde 4,5 değer kazandı. Küresel alüminyum  üretiminin ve Çin'de alüminyum ithalatının artış kaydettiğine dair haberler  alüminyum fiyatlarını olumlu etkiledi.

Kurşun yüzde 3,9,  pamuk yüzde 3,8, doğal gaz yüzde 2,7,  şeker yüzde  1,3,  soya fasulyesi yüzde 1,2 kazandırdı.

Temmuz ayında emtia grubu araçlarından yatırımcısına sadece mısır  kaybettirdi.  Mısır yüzde 4,3 azaldı.  Petrol fiyatlarında yaşanan kısmi gerileme  ile etkili olan kar satışları, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

7 AYDA EN FAZLA KAZANDIRAN GÜMÜŞ EN FAZLA KAYBETTİREN BRENT PETROL OLDU

Emtia piyasasında yılın 7 ayında 5 ürün yatırımcısına kazandırırken, 13 ürün kaybettirdi.

Kovid-19 ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık  bazda tarım emtialarının performansını olumsuz etkiledi. Küresel büyüme  endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı  değer kazanması ve arz-talep dengesi, tarım emtia fiyatlarını bu yıl etkileyen  önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Ocak temmuz döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde ile 35,7  ile gümüş oldu. Gümüşün yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi ve  gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemler gümüş fiyatlarının  performansının yükselmesine sebep oldu.

Yıllık bazda gümüşün ardından altın yüzde 30  değer kazandı. Yıl  boyunca Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı  genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu  dönemde yükselişine devam ederken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri,  ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da  altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

Altının ardından paladyum yüzde 7,9,  bakır yüzde 3,4, çinko yüzde 0,9  değer  kazandırdı.

Ocak - temmuz döneminde yatırımcısına en fazla yüzde 34,6 ile Brent  petrol kaybettirdi. Yıl genelinde salgın nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüş  petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama sorununu  beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin artması sonucu  fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemleri,  panik  havasına neden oldu.

Brent petrolü yüzde  17,8 ile doğa lgaz, yüzde 15,7 ile mısır, yüzde  9,8 ile şeker,  yüzde 8,5 ile pamuk, yüzde 8,3 ile kahve, yüzde 6,6 ile soya  fasulyesi,  yüzde 6,5 ile alüminyum, yüzde 6,1 ile platin, yüzde 5,5 ile kakao,   yüzde 4,9 ile buğday, yüzde 3,8 ile kurşun, yüzde 1,6  ile nikel izledi.




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