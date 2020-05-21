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En fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

21.05.2020 10:21

Son güncelleme : 21.05.2020 10:27
Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin katı yakıt  istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta katı yakıtların toplam satılabilir üretim  miktarları, linyitte 4 milyon 983 bin 21 ton, taş kömürü kokunda 378 bin 709 ton  ve taş kömüründe 101 bin 172 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 4 milyon 798 bin 329 ton, taş  kömüründe 2 milyon 975 bin 622 ton ve taş kömürü kokunda 439 bin 873 ton olarak  hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde,  martta taş kömürü teslimatının yüzde 56'sı termik santrallere, yüzde 21,6'sı kok  tesislerine, yüzde 9,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit  teslimatının yüzde 87,2'si termik santrallere ve yüzde 9,7'si demir-çelik  haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat  yüzde 95,4 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-mart  döneminde yüzde 107,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü  kokunda yüzde 84,6 iken taş kömüründe yüzde 3,2 olarak belirlendi.




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