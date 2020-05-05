Endonezya’da ekonomi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümesini kaydetti.
Endonezya ekonomisinde son 19 yılın en düşük büyüme oranı
05.05.2020 11:30
Son güncelleme : 05.05.2020 11:30
AA
Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk çeyrekteki ekonomik büyüme yüzde 2,97 seviyesinde gerçekleşti. Ülke ekonomisi geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,07 büyümüştü.
Söz konusu rakam beklentilerin altında kalırken Endonezya ekonomisi de böylece 2001’in ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.
Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati’nin ilk çeyrek ekonomi büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 ile 4,6 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 435,07
|Açılış
|: 99.634
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|Önceki Kapanış
|: 98.842
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99.791
En Düşük
99.122
11:157,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0625
En Düşük
7,0234
11:157,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6553
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,11
|Açılış
|: 386,50
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|Önceki Kapanış
|: 385,39
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388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.810.452
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.859.689
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,91
|5.339.178
|% -9,41
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|PETUN
|23,80
|267.513.207
|% -4,11
|
|GARAN
|8,27
|208.980.244
|% 1,22
|
|AFYON
|2,81
|197.687.153
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,26
|186.810.203
|% 4,63
|
|PGSUS
|53,60
|176.578.355
|% -3,42
|
|KRDMD
|2,26
|186.810.203
|% 4,63
|
|AFYON
|2,81
|197.687.153
|% -4,42
|
|GSRAY
|2,67
|161.167.148
|% -3,96
|
|KARSN
|1,79
|68.437.149
|% -1,65
|
|GUSGR
|2,96
|110.093.297
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7724
|8,8164
|% 0,40
|
|Frank
|7,2794
|7,3233
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% 0,28
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,44
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|Altın Gr.
|385
|385
|0,05
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|Cumhuriyet
|2.471
|2.523
|-2,10
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|Tam
|2.547
|2.585
|-2,10
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|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,60
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|Gümüş.Ons
|14,84
|14,90
|0,07
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|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
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|B. Petrol
|29,02
|29,02
|1,82
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