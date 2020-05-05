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Endonezya ekonomisinde son 19 yılın en düşük büyüme oranı

05.05.2020 11:30

Son güncelleme : 05.05.2020 11:30
Endonezya’da ekonomi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümesini kaydetti.



AA

Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk çeyrekteki ekonomik  büyüme yüzde 2,97 seviyesinde gerçekleşti. Ülke ekonomisi geçen yılın aynı  döneminde yüzde 5,07 büyümüştü.

Söz konusu rakam beklentilerin altında kalırken Endonezya ekonomisi de böylece 2001’in ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati’nin ilk çeyrek ekonomi büyüme beklentisi ise yüzde 4,5 ile 4,6 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.




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