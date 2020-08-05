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Endonezya`da son 21 yılın en düşük büyümesi

05.08.2020 12:58

Son güncelleme : 05.08.2020 12:58
Endonezya ekonomisinde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme oranı kaydedildi.



AA

Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), nisan-haziran döneminde ülke  ekonomisindeki büyümenin yüzde 5,32 daraldığını açıkladı.

Bu rakam, hükümetin salgın nedeniyle ikinci çeyrekte beklediği yüzde  4,3’lük daralmanın altında kalırken, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte 1999’dan bu  yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.

Endonezya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en  zayıf büyümeyi kaydetmişti.




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