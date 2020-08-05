Endonezya ekonomisinde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde en düşük büyüme oranı kaydedildi.
Endonezya`da son 21 yılın en düşük büyümesi
05.08.2020 12:58
Son güncelleme : 05.08.2020 12:58
AA
Merkezi İstatistik Ajansı (BPS), nisan-haziran döneminde ülke ekonomisindeki büyümenin yüzde 5,32 daraldığını açıkladı.
Bu rakam, hükümetin salgın nedeniyle ikinci çeyrekte beklediği yüzde 4,3’lük daralmanın altında kalırken, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte 1999’dan bu yana en düşük büyümesini kaydetmiş oldu.
Endonezya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,97 ile 2001’den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.
12:431.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
12:437,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1185
|Açılış
|: 7,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
12:438,3585
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,1929
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3585
En Düşük
8,1274
12:43459,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 13,04
|Açılış
|: 459,98
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|27.354.310
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.378.955
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.364.792
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|CRDFA
|5,35
|25.893.275
|% 9,86
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|16.853.241
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|692.593
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,08
|863.867.276
|% -2,35
|
|GARAN
|6,79
|802.960.586
|% 0,44
|
|SISE
|6,06
|717.314.176
|% 5,39
|
|KRDMD
|2,85
|593.854.330
|% 2,52
|
|ASELS
|17,18
|492.034.620
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,08
|863.867.276
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,85
|593.854.330
|% 2,52
|
|SISE
|6,06
|717.314.176
|% 5,39
|
|GARAN
|6,79
|802.960.586
|% 0,44
|
|TSKB
|1,12
|129.629.918
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1775
|9,2235
|% 2,31
|
|Frank
|7,6934
|7,7398
|% 2,49
|
|Riyal
|1,8675
|1,8768
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.040
|20,21
|
|Altın Gr.
|460
|460
|13,09
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.047
|63,10
|
|Tam
|3.097
|3.138
|67,30
|
|Yarım
|1.503
|1.534
|37,50
|
|Çeyrek
|754
|768
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,27
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,77
|