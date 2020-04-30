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Enerji ithalatı faturası azaldı

30.04.2020 11:05

Son güncelleme : 30.04.2020 11:05
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 735 milyon 547 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan  geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar  oldu.

Bunun 2 milyar 735 milyon 547 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı  olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından  elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın mart ayında bu rakam 3 milyar 774 milyon 252 bin dolar  olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı  faturası yüzde 27,5 azaldı.

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı  yüzde 7,25 artarak 2 milyon 686 bin 486 tona yükseldi. 




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