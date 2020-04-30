Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 2 milyar 735 milyon 547 bin dolara geriledi.
Enerji ithalatı faturası azaldı
30.04.2020 11:05
Son güncelleme : 30.04.2020 11:05
AA
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, martta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar oldu.
Bunun 2 milyar 735 milyon 547 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Geçen yılın mart ayında bu rakam 3 milyar 774 milyon 252 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturası yüzde 27,5 azaldı.
Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 7,25 artarak 2 milyon 686 bin 486 tona yükseldi.
10:49101.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 68,45
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
10:496,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9836
En Düşük
6,9408
10:497,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6024
En Düşük
7,5375
10:49385,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,88
|Açılış
|: 385,71
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|381.483
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|230.667
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|25.776.386
|% 9,94
|
|POLTK
|111,80
|51.987
|% 9,93
|
|DEVA
|16,20
|11.282.393
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|4.759.349
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|26.199.208
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|25.573.821
|% -9,99
|
|PETKM
|3,59
|239.929.367
|% -0,28
|
|THYAO
|10,69
|185.448.106
|% 0,66
|
|GARAN
|8,38
|163.287.994
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|139.589.572
|% 0,22
|
|TUPRS
|91,35
|112.451.085
|% 2,76
|
|PETKM
|3,59
|239.929.367
|% -0,28
|
|ADESE
|1,54
|84.294.794
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|56.676.777
|% 0,00
|
|ODAS
|1,83
|95.171.241
|% -1,08
|
|GSRAY
|2,55
|65.904.932
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6610
|8,7045
|% 0,23
|
|Frank
|7,1432
|7,1862
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8497
|1,8590
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|7,22
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.529
|16,70
|
|Tam
|2.536
|2.591
|17,00
|
|Yarım
|1.236
|1.266
|8,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,43
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,04
|
|B. Petrol
|25,86
|25,86
|1,64
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:59CEMAS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 305, 557 adet işlem
-
10:58ARTI
Yüzde 9.74 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 532 adet işlem
-
10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 289, 72 artarak (% 0.24 ) 119, 419
-
10:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, ADESE, IHLGM
-
10:56XU100
Endeks 101, 831 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 2, 342.00 milyon TL de