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Enerji ithalatı faturası azaldı

30.06.2020 10:33

Son güncelleme : 30.06.2020 10:33
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 azalarak 1 milyar 269 milyon 220 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan  geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 386 milyon 913 bin  dolar oldu.

Bunun 1 milyar 269 milyon 220 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı  olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından  elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın mayıs ayında bu rakam 3 milyar 657 milyon 879 bin dolar  olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı  faturası yüzde 65,3 azaldı.

Öte yandan, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı  yüzde 12,6 azalarak 2 milyon 333 bin 937 tona geriledi.




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