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Enerji ithalatı faturası nisanda azaldı

29.05.2020 10:27

Son güncelleme : 29.05.2020 10:37
Türkiye`nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 60 azalarak 1 milyar 483 milyon 365 bin dolara geriledi.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan  geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 azalarak 13 milyar 553 milyon 334 bin dolar  oldu.

Bunun 1 milyar 483 milyon 365 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı  olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından  elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın nisan ayında bu rakam 3 milyar 692 milyon 169 bin dolar  olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı  faturası yüzde 59,8 azaldı.

Öte yandan, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı  yüzde 1,1 azalarak 2 milyon 352 bin 277 tona geriledi.




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