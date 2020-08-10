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`Enerji piyasalarında kısmi toparlanma var`

10.08.2020 16:19

Son güncelleme : 10.08.2020 16:20
Saudi Aramco CEO`su Amin Nasser, Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda gevşeme sağlandıkça, piyasalarda da gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek, "Dünya genelinde ülkeler kısıtlamaları gevşetip ve ekonomilerinin yeniden yükselmesini desteklemeye başlamalarının ardından, enerji piyasalarında kısmi bir toparlanma görüyoruz" dedi.



DHA

Gazetecilerle online bir basın toplantısı düzenleyen Nasser, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki gelişmeleri "olumlu örnek" olarak gösterdi ve "Örneğin Çin'e bakın; onların benzin ve dizel talebi neredeyse Covid-19 pandemisi öncesi düzeylere ulaştı. Asya'nın ve diğer piyasaların toparlandıklarını görebiliyoruz" dedi.

Suudi Aramco'nun Pazar günü açıklanan bilançosuna göre, ikinci çeyrekte şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73.4 düşüşle 6.6 milyar dolara geriledi. Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco'nun birinci çeyrekte de net karı yüzde 25 düşmüştü.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Aralık ayı başında düzenlenen dünyanın en büyük halka arzı sonrası, Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın da hedeflediği gibi, piyasa değeri 2 trilyon doları da aşarak, 2.06 trilyon dolara ulaştı.




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