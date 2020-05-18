GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Enerji yatırımlarında aslan payını verimlilik alacak

18.05.2020 11:16

Son güncelleme : 18.05.2020 11:23
Küresel enerji alt yapısının karbonsuzlaştırılması için 2050 yılına kadar yapılması planlanan 130 trilyon dolarlık yatırımın en büyük kalemini yüzde 33 payla "enerji verimliliği" yatırımları oluşturuyor.



AA

AA muhabirinin, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)  tarafından hazırlanan "Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü: Enerji Dönüşümü  2050" raporundan derlediği bilgilere göre, enerji alt yapısının  karbonsuzlaştırılması için 43 trilyon dolarlık enerji verimliliği yatırımı  gerekiyor.

Sürdürülebilir, düşük karbonlu, iklim dostu ve uzun vadeli ekonomik  kalkınma için ihtiyaç duyulan enerji dönüşümünün temelinde enerji verimliliği  uygulamaları yer alıyor. Küresel sıcaklık artışının 1,5-2 derecenin altında  olması için enerji sistemlerinin dönüşümüne ihtiyaç duyuluyor.

Enerji dönüşümüyle küresel enerji kaynaklı karbon emisyonlarının  2050'ye kadar yüzde 70 azaltılabileceği, bu oranın yüzde 90'ını enerji  verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturacağı  öngörülüyor.

Küresel enerji alt yapısının karbonsuzlaştırılması için 2016-2050  döneminde yapılması planlanan 130 trilyon dolarlık yatırımın en büyük kalemini  yüzde 33'le enerji verimliliği yatırımları oluşturuyor.

Rapora göre, 2050'ye kadar en büyük hedef, sıfır karbonlu enerji  sistemlerine ulaşılması olarak belirlendi. Bu kapsamda, uzun vadeli enerji  dönüşümünün gerçekleştirilmesi için destekleyici hükümet politikalarının devreye  girmesi ve toplumların karbonsuz alt yapı dönüşümlerine ayak uydurması gerekiyor.

Küresel enerji sistemin karbonsuzlaştırılması için yenilenebilir  enerji, enerji verimliliği, elektrifikasyon, şebekeler ve esnek mekanizmalara  2050'ye kadar her yıl 3,2 trilyon dolar yatırım yapılması planlanıyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM 2050'DE 100 MİLYONA ULAŞACAK

Söz konusu enerji dönüşümünün istihdamının, iş tiplerini ve iş  bölgesini etkileceğine işaret edilen rapora göre, küresel enerji sektöründe  istihdam 2050'ye kadar 100 milyona ulaşacak.

Yenilenebilir enerji sektörü, 42 milyon kişiyle istihdamda en büyük  paya sahip olacak. Enerji verimliliği alanında ise bu döneme kadar 21 milyon kişinin iş sahibi olması bekleniyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:07101.256
Değişim :  1,49% |  1.487,74
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
101.352 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSGYO 2,20 5.973.060 % 10,00  
RALYH 10,89 931.016 % 10,00  
AYCES 27,50 281.738 % 10,00  
ISBTR 51.256,90 205.028 % 10,00  
KENT 408,90 6.747.405 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3010 8,3426 % -0,36  
Frank 7,0408 7,0832 % -0,47  
Riyal 1,8238 1,8330 % -0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 22,39  
Altın Gr. 389 390 2,61  
Cumhuriyet 2.504 2.550 31,30  
Tam 2.578 2.617 32,10  
Yarım 1.258 1.279 15,60  
Çeyrek 629 640 7,80  
Gümüş.Ons 17,31 17,35 0,71  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 33,74 33,74 1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru