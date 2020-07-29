AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi`nin (TÜFE) yüzde 0,82 artmasını bekliyor.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
29.07.2020 15:19
Son güncelleme : 29.07.2020 15:19
AA
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.
15:031.141
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -11,81
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
15:036,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
15:038,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0709
|Açılış
|: 8,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,2200
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8,2148
En Düşük
8,1145
15:03438,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,19
|Açılış
|: 438,06
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|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.618.136
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|15.781.349
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|14.621.708
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.660.431
|% 9,99
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.277.740
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|FRIGO
|28,00
|607.910
|% -9,03
|
|ASELS
|36,20
|1.500.079.454
|% -0,77
|
|GUSGR
|6,25
|1.253.101.513
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,21
|906.038.470
|% -0,45
|
|GARAN
|7,29
|674.763.255
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,02
|546.793.408
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,21
|906.038.470
|% -0,45
|
|TSKB
|1,14
|237.660.023
|% -2,56
|
|GUSGR
|6,25
|1.253.101.513
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,90
|182.901.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|546.793.408
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0006
|9,0458
|% 0,72
|
|Frank
|7,5509
|7,5964
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8511
|1,8604
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,39
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.903
|7,50
|
|Tam
|2.961
|2.986
|7,70
|
|Yarım
|1.437
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|721
|730
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,53
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