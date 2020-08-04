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Enflasyon rakamları açıklandı

04.08.2020 10:01

Son güncelleme : 04.08.2020 10:06
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı.



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %5,81 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %3,48 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,44 ile ulaştırma, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %10,49, AYLIK %0,71 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,88 artış gerçekleşti.








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ANELE 5,44 6.920.292 % 3,38  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
MIPAZ 3,85 9.324.918 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0748 9,1204 % 0,17  
Frank 7,5504 7,5959 % 0,13  
Riyal 1,8498 1,8591 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 442 442 0,68  
Cumhuriyet 2.904 2.957 6,30  
Tam 2.991 3.043 6,50  
Yarım 1.452 1.483 3,20  
Çeyrek 728 744 1,60  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,01  
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