Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularında kullanılacak dilekçe ve bilgi formu formatları değiştirildi.
EPDK, YEKDEM başvurularında format değişikliği yaptı
04.08.2020 09:22
Son güncelleme : 04.08.2020 09:27
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, YEKDEM başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak "Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu" formatında değişiklik yapıldı.
Bilgi formunda şirketlerin lisans numarası, şirket ismi, tesis adı, telefon, faks, e-posta adresi, kaynak türü, tesis tipinin yanı sıra, kurulu güç, YEKDEM'E esas güç, ünite sayısı, yıllık üretim miktarları ve işletmeye giriş tarihi gibi bilgileri paylaşmaları istenecek.
Ayrıca, kurul kararınca İzmirgaz Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin bu yılki yatırım tavanı 28 milyon 905 bin 687 TL, ilave yatırım tavanı ise 66 milyon 438 bin 385 TL
olarak belirlendi.
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.137
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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En Düşük
1.125
12:356,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 7,1260
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|Önceki Kapanış
|: 7,0720
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En Düşük
6,9360
12:358,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 8,3200
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|Önceki Kapanış
|: 8,2700
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8,2365
En Düşük
8,1695
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|: 0,25%
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|Açılış
|: 442,84
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|Önceki Kapanış
|: 441,75
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443,52
En Düşük
440,87
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0812
|9,1267
|% 0,24
|
|Frank
|7,5637
|7,6092
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-1,35
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.958
|8,00
|
|Tam
|2.993
|3.045
|8,30
|
|Yarım
|1.453
|1.484
|4,00
|
|Çeyrek
|729
|744
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
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