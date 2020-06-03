Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi.
EPDK 11 yeni lisans verdi
03.06.2020 09:24
Son güncelleme : 03.06.2020 09:24
AA
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.
Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.
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|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
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|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
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|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
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|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
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|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
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|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4110
|8,4532
|% 0,35
|
|Frank
|6,9427
|6,9845
|% 0,17
|
|Riyal
|1,7801
|1,7890
|% 0,06
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-4,04
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|Altın Gr.
|372
|372
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-14,70
|
|Tam
|2.481
|2.505
|-14,80
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-7,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-3,70
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|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|-0,04
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|B. Petrol
|40,39
|40,39
|0,82
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