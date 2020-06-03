EPDK 11 yeni lisans verdi













AA

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.