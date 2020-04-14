Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 14 şirkete lisans verildi.
EPDK 14 şirkete lisans verdi
14.04.2020 09:44
Son güncelleme : 14.04.2020 09:51
AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.
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|ESCOM
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|91.441.333
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|THYAO
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|% 0,00
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|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% 0,00
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|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 0,00
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|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% 0,00
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4981
|8,5407
|% 0,71
|
|Frank
|7,0099
|7,0521
|% 0,62
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|Riyal
|1,8015
|1,8106
|% 0,39
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,35
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|Altın Gr.
|374
|374
|0,96
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|Cumhuriyet
|2.391
|2.449
|5,30
|
|Tam
|2.457
|2.520
|5,60
|
|Yarım
|1.195
|1.226
|2,70
|
|Çeyrek
|600
|613
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,52
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,04
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|32,17
|0,43
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