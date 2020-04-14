GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

EPDK 14 şirkete lisans verdi

14.04.2020 09:44

Son güncelleme : 14.04.2020 09:51
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 14 şirkete lisans verildi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8  şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye  teslimi lisansı verildi.

Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.399
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  96.399  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,87 13.267.912 % 8,54  
ECZYT 10,08 20.914.780 % 5,90  
ECILC 4,56 361.161.378 % 3,21  
ESCOM 2,78 16.149.402 % 0,00  
SODA 5,33 52.096.429 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4981 8,5407 % 0,71  
Frank 7,0099 7,0521 % 0,62  
Riyal 1,8015 1,8106 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -3,35  
Altın Gr. 374 374 0,96  
Cumhuriyet 2.391 2.449 5,30  
Tam 2.457 2.520 5,60  
Yarım 1.195 1.226 2,70  
Çeyrek 600 613 1,40  
Gümüş.Ons 15,47 15,52 0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,04  
B. Petrol 32,17 32,17 0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru