EPDK 14 şirkete lisans verdi













AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.