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EPDK`dan İGDAŞ`a fatura soruşturması

06.05.2020 10:14

Son güncelleme : 06.05.2020 10:25
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul`da abonelerden gelen şikayetler üzerine doğal gaz faturalarının incelendiğini belirterek, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.



AA

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasına geçildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin büyük bölümünde elektrik ve doğal gaz faturalarının  düzenlenmesi için sayaçların okunduğu belirtilen açıklamada, İstanbul’da ikamet  eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek  tek incelendiği ve İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelere fatura  düzenlediğinin tespit edildiği vurgulandı.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre  abonelere kesilecek faturaların kapsamının ortalama 25 günden az 35 günden fazla  olmaması gerektiği hatırlatılarak, İGDAŞ'ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura  kestiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Yılmaz, "Gelen  şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit  ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal  soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre  sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları  düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur  ederseniz el birliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar  verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz  de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz. Doğal gaz sektöründe  faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık.  Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini  umuyoruz.

Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil.  İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze  halel gelmesine asla müsaade etmeyiz. Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin.  Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla şüphesi olan  kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek  inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz  mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız."





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