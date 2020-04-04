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EPDK`dan `mücbir sebep` kararı

04.04.2020 11:09

Son güncelleme : 04.04.2020 11:09
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği`nin 35. Maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği`nin 19.maddesi kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle, ön lisans ve üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri, 10 Mart 2020  tarihinde veya sonrasında sona erecek aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu  sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Karara göre, önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönemle, inşaat  dönemi yükümlülük erteleme süreleri, gerçek veya tüzel kişilere, sona erme  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Bununla beraber, tadil işleri kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin  süreler, birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere  ilişkin süreleri, eskisinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi  kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri sona eren veya sona erecek  gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve  bir defaya mahsus, üç ay süreyle uzamış olarak kabul edilmesine karar verildi.

Bu arada, Elektrik Piyasasında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında kurulması öngörülen, üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10  Mart 2020 tarihinde veya sonrasında, sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel  kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus,  söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.




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