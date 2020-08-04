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Etiyopya komşularına 66 milyon dolarlık elektrik ihraç etti

04.08.2020 15:37

Son güncelleme : 04.08.2020 15:37
Etiyopya, artan yağışlar sayesinde barajların tam kapasite dolmasıyla komşusu Sudan ve Cibuti’ye bir yılda 66 milyon dolarlık enerji ihracatı gerçekleştirdi.



AA

Etiyopya Elektrik Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada,  geride kalan mali yıl içerisinde Sudan’a 29, Cibuti’ye 37 milyon dolarlık  elektrik enerjisi ihracatı yapıldığı ifade edildi.

Ülkenin elektrik ihracatının bir önceki yıla göre 11,5 milyon dolar  yükseldiğine işaret edilen açıklamada, bunun artan yağışlar sayesinde barajların  tam kapasite dolmasından kaynaklandığı kaydedildi.

İlerleyen yıllarda Tanzanya, Güney Sudan ve Somali’ye de elektrik  satmayı planlayan ülkenin Kenya’ya kadar uzattığı enerji hattı ise tamamlanmak ve  faaliyete geçmek üzere.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik  santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile  enerji açığını kapatmak ve ihracatını artırmak istiyor.

Hedasi Barajı’nın dolumu ve faaliyetine ilişkin Sudan ve Mısır’la  yürütülen müzakereler halen sürüyor.




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