Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 küçüldü.
Euro Bölgesi 1. çeyrekte küçüldü
15.05.2020 13:07
Son güncelleme : 15.05.2020 13:07
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek büyüme verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azaldı.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.
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|Alış
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