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`Euro Bölgesi ekonomisi `biraz` büyüyecek`

27.05.2020 09:36

Son güncelleme : 27.05.2020 09:43
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekenomisti Philip Lane, "yakın zamanlardaki önemli toparlanmaların ekonomiyi öngörülen bölge içinde tutmaya devam etmesine karşın" Euro Bölgesi ekonomisinin, Nisan`da dip düzeyleri gördükten sonra "biraz" büyüyeceğini vurguladı.



DHA

Uluslararası Finans Enstitüsü (International Finance Institute) Başkanı ve CEO'su Timothy Adams ile birlikte düzenledikleri toplantıda konuşan Lane, ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı'na (PEPP) dikkat çekti.

PEPP bazında temel ölçütün sermaye anahtarı olduğuna işaret eden Lane, "Burada en önemli konu, sermayeyi anahtar olarak kullanarak, türevler bazında yeni kaynaklar oluşturabilme esnekliğidir" dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel da bugün yaptığı açıklamada, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin ECB'nin PEPP kapsamında yapacağı tahvil alımlar konusundaki kararının ECB'yi etkilemeyeceğini ve bu kapsamda ECB'nin Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ı devre dışı bırakma konusunda bir adım atmayacağını vurguladı.




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