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Euro Bölgesi`nde 20 milyar euroluk sermaye atılımı

15.04.2020 14:18

Son güncelleme : 15.04.2020 15:22
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi’ndeki yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bölgedeki bankalarda 20 milyar eurodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladı.



AA

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın Euro Bölgesi otoriteleri tarafından corona virüsün finans sektörüne etkilerine karşı alınan hızlı  tedbirleri desteklediği belirtildi.

Açıklamada, “Ulusal makroihtiyati otoritelerin yeni tip corona virüs  salgınının finansal sektör üzerindeki etkisini gidermeye yönelik sermaye  tamponlarının serbest bırakılması veya azaltılması tedbirlerini destekliyoruz.”  ifadesine yer verildi.

Ulusal yetkililerin açıkladığı  makro ihtiyati tedbirlerin Euro Bölgesi’ndeki bankalarda 20 milyar eurodan fazla miktarı (Aracı özkaynak kademe 1 sermaye ) serbest bıraktığının hatırlatıldığı açıklamada bunun da bankaların kredi verme kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.






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