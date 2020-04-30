Euro Bölgesi`nde işsizlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.
Euro Bölgesi`nde işsizlik arttı
30.04.2020 13:36
Son güncelleme : 30.04.2020 13:36
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, martta yüzde 7,4'e yükseldi.
AB'de ise şubat ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan işsizlik, mart ayında yüzde 6,6’ya tırmandı.
AB'de işsiz sayısı martta 14 milyon 141 bin olurken, bunun 12 milyon 156 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.
25 yaş altı genç işsiz sayısı, martta AB'de 2 milyon 763 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 275 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.
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|
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|
|EGCYH
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|304.815
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|
|KONYA
|256,10
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|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.024.465
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|
|DEVA
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|
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|
|YBTAS
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|113.254
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|GARAN
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|ASELS
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|% 0,51
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|TUPRS
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|175.203.681
|% -0,65
|
|PETKM
|3,62
|326.785.005
|% 0,56
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|IHLGM
|1,09
|89.834.498
|% 0,93
|
|GARAN
|8,50
|687.897.954
|% 1,07
|
|ODAS
|1,84
|142.524.239
|% -0,54
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7139
|8,7576
|% 0,85
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|Frank
|7,1705
|7,2137
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8558
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|% 0,67
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,46
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|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
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|Çeyrek
|620
|633
|4,00
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|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|3,46
|0,03
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|26,31
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