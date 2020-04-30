GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Euro Bölgesi`nde işsizlik arttı

30.04.2020 13:36

Son güncelleme : 30.04.2020 13:36
Euro Bölgesi`nde işsizlik, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 7,3 olan  mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, martta yüzde 7,4'e yükseldi.

AB'de ise şubat ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan işsizlik, mart  ayında yüzde 6,6’ya tırmandı.

AB'de işsiz sayısı martta 14 milyon 141 bin olurken, bunun 12 milyon  156 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, martta AB'de 2 milyon 763 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 275 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı,  AB'de yüzde 15,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.

 






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:20102.156
Değişim :  0,55% |  560,86
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
101.266
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 15,62 15.538.160 % 10,00  
OYAYO 5,61 28.903.791 % 10,00  
BRISA 9,46 21.532.746 % 10,00  
EGCYH 0,44 304.815 % 10,00  
KONYA 256,10 16.549.728 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7139 8,7576 % 0,85  
Frank 7,1705 7,2137 % 0,87  
Riyal 1,8558 1,8651 % 0,67  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 2,46  
Altın Gr. 385 385 2,66  
Cumhuriyet 2.470 2.528 15,70  
Tam 2.535 2.590 16,00  
Yarım 1.235 1.266 7,80  
Çeyrek 620 633 4,00  
Gümüş.Ons 15,36 15,38 0,06  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,03  
B. Petrol 26,31 26,31 2,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru