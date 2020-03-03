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Euro Bölgesi`nde işsizlik değişmedi

03.03.2020 15:42

Son güncelleme : 03.03.2020 15:43
Euro Bölgesi`nde işsizlik, ocak ayında yüzde 7,4’te sabit kalarak Mayıs 2008’den beri en düşük düzeyinde kalmayı sürdürdü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık 2019'da yüzde 7,4 olan  mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ocakta değişmeyerek Mayıs 2008'den bu yana  görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti. AB'de de Aralık  2019'da yüzde 6,6  seviyesinde olan işsizlik, ocakta sabit kaldı.

Geçen yılın ocak ayında işsizlik oranı AB'de ve Euro Bölgesi'nde sırasıyla yüzde 6,9 ve yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyordu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 14 milyon 86 bin olurken, bunun 12 milyon  179 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Eurostat'ın yayımladığı basın duyurusunda, ABD'de ocak ayında işsizlik  oranının Aralık 2019'a göre 0,1 puanlık artışla yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'a  yükseldiği bildirildi.

AB'DE GENÇ İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 719 BİNE YÜKSELDİ

AB'de ocak ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da kaydedildi. Bu ülkeyi yüzde 2,9'la Polonya ve yüzde 3'le Hollanda izledi.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu ülke Kasım 2019 verisine göre yüzde 16,5'le Yunanistan'da ölçüldü. Yunanistan'ı, yüzde 13,7 ile İspanya ve yüzde 9,8  ile İtalya takip etti.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ocakta AB'de 2 milyon 719 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 249 bin olarak belirlendi. Bir önceki ay genç işsiz sayısı  sırasıyla 2 milyon 704 bin ve 2 milyon 241 bin seviyesinde bulunuyordu.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,9 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.

Genç işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke Kasım 2019 verisine göre  yüzde 36,1'le Yunanistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 30,6 ile İspanya ve yüzde 29,3 ile  İtalya takip etti. En düşük genç işsizlik yüzde 5,3 ile Çekya'da kaydedildi. Çekya'yı yüzde 5,6 ile Almanya ve yüzde 6,4 ile Hollanda izledi.





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