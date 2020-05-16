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Euro Bölgesi`nde İtalya belirsizliği

16.05.2020 11:27

Son güncelleme : 16.05.2020 11:33
Yeni tip corona virüs (Kovid-19), İtalyan ekonomisini derinden sarsarken, ülkenin Euro Bölgesi`nden çıkma konusu gündeme gelen konular arasında yer aldı.



AA

Kovid-19, Avrupa ekonomisini zora sokarken, İtalya bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu ve ülke önceki yıllardaki gibi tekrar Avrupa ekonomisi için belirsizlik kaynağı olmaya başladı.

Kovid-19'dan dolayı en fazla kayıp veren ülkelerden biri olan İtalya,  Avrupa'nın da en kırılgan ekonomilerinden bir tanesi konumunda.

İtalya'da ekonomi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının  etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 daralarak 1995'ten bu yana en keskin  küçülmeyi kaydetti.

İlk çeyrekte İtalyan ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim  harcamaları ve ihracattaki düşüş etkili oldu.  İtalyan hükümeti ekonominin yılın  ikinci çeyreğinde yüzde 10,5 ve 2020'nin tamamında da yüzde 8 küçülmesini  bekliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de İtalya'nın  kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine düşürüldüğünü ve görünümünün  "durağan" olduğunu bildirmişti

Fitch Ratings,  İtalya'nın kredi notundaki düşüşün yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınının ülke ekonomisi ve mali durumu üzerindeki etkiyi  yansıttığını belirtmişti. Ülkede, sanayi üretimi de 28,4 gerileyerek 1990'dan bu  yana puan bazında en büyük düşüşü göstermişti.

Ülkede, kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 134,8 seviyesinde bulunuyor.

İtalya, İspanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, krizin  ekonomik etkilerine karşı ortak bir AB politikası belirlenmesini talep ediyor. Bu  ülkeler, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik hasarı gidermek üzere yeni uzun vadeli  bir finansal enstrümana ihtiyaç duyulduğu görüşünü taşıyor.

Almanya ve Hollanda, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkeler ise buna   sert biçimde karşı çıkıyor.

AB ülkeleri arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle zirvede kurtarma  programı hakkında bir anlaşma sağlanması öngörülmüyor. Bu durumda bu tür  anlaşmazlıklardan kaynaklı belirsizlikleri ortaya çıkarıyor.

ÖNCEKİ YILLARDA DA İTALYA KAYNAKLI BELİRSİZLİKLER BAŞ GÖSTERMİŞTİ

Avrupa'da her zaman İtalya kaynaklı sorunlar ve belirsizlikler baş  gösterdi. İtalya'daki siyasi kargaşa, mali gerilim, yüksek borçlanma maliyetleri  ve Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan bütçe krizi, ülke ekonomisini olumsuz  etkileyen faktörlerin başında gelmişti.

Avrupa Birliği de 2018 sonunda  İtalya'ya yönelik 2019 taslak  bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı  Açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2019 Temmuz döneminde ülkenin kamu borcunu azaltma  taahhüdünün ardından ülkeye yönelik disiplin süreci başlatmamaya karar vermişti.

İtalya'daki seçim dönemlerinden sonra yaşanan siyasi kargaşalarda  Avrupa ekonomisi için belirsizlik kaynağı olmuştu.

İtalya'daki ekonomik hasarın giderilmesi için AB'den somut bir adım  atılmaması sonrasında da ülkenin Avro Bölgesi'nden çıkabileceğine dair  spekülasyonlar oluşmaya başladı.

Sağ eğilimli ve popülist siyasilerin ve partilerin de etkinliğinin  bulunduğu ülkede İtalyan halkında da Avro Bölgesi'nden çıkmak isteyenlerin  arttığına dair haberler bunun gerçekleşebileceği sorularını da meydana getirdi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan  Rabobank  Küresel Ekonomi ve Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Maartje Wijffelaars, İtalya'nın  Avro Bölgesi'nden çıkmayacağı öngörüsünde bulundu.

İtalyan hükümetinin Avro Bölgesi'nde ayrılma gibi bir karar  vermeyeceğini ifade eden Wijffelaars, bunun İtalya için geniş çaplı ekonomik  sonuçları olabileceğini aktardı.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr. Marco Wagner de İtalya'nın Avro  Bölgesinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Bu tür tartışmaların zaman zaman olduğunu ve bazı İtalyan  politikacıların Avro Bölgesinden çıkmayı tartıştığını kaydeden Wagner, bunun  İtalya için tavsiye edilen bir şey olmadığını vurguladı.

Wagner, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) genişlemeci bir para  politikası sunduğunu ve bunun İtalya'nın borçlarını dayanılabilir hale  getirdiğini belirtti.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise İtalya'nın Avro  Bölgesinden çıkması durumunda bu durumun üstesinden gelemeyeceğini söyledi.




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