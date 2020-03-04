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Euro Bölgesi`nde perakende satışlar arttı

04.03.2020 16:18

Son güncelleme : 04.03.2020 16:40
Euro Bölgesi`nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6’lık artış gösterdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta, Aralık  2019’a kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 0,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi. Aralık 2019’da perakende satışlar yüzde 1,1 azalmıştı.

AB'de ise perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 05, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2,1 arttı.

Euro Bölgesi ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 5,6 ile Slovenya, yüzde 4,2 ile Portekiz ve yüzde 3,5 ile Romanya’da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 2,4 ile Belçika, yüzde 1,7 ile İrlanda ve yüzde 0,7 ile Malta’da ölçüldü.

Koronavirüs salgınının, Euro Bölgesi’nde tek kullanımlık sağlık ve gıda gibi acil ürünleri artırması dikkati çekerken, analistler insanların evde  kalması ve ekonomik faaliyetlerini azaltmasından dolayı bir talep şokunun yaşanmasını bekliyor.

Öte yandan, Eurostat'ın hesaplamasına göre, ocak ayında Euro Bölgesi’nde yiyecek, içecek ve tütün ürünleri harcamaları yüzde 0,7 artış  gösterdi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle bölgede akaryakıt satışlarının yüzde 1,9 artması da dikkati çekti.





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