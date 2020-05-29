Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler nisanda Kovid-19 krizinde likidite ihtiyacının artmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış gösterdi.
Euro Bölgesi`nde şirket kredileri likidite ihtiyacıyla ivme kazandı
29.05.2020 13:13
Son güncelleme : 29.05.2020 13:13
AA
Avrupa Merkez Bankası, bu yılın nisan ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre nisan ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 büyüyerek son 11 yılın en yüksek artışını gösterdi. Söz konusu krediler martta ise yüzde 5,5 artmıştı.
Hane halkına verilen krediler de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre 0,4 düşüş gösterdi. Nisanda geniş para
arzı M3 ise yüzde 8,3 büyüyerek, analistlerin beklentisi olan yüzde 7,8’in üstünde kaldı.
Bankalar, corona virüs krizinin başlangıcında şirketlerin ve hane halkının krediye erişimini sıkılaştırmak zorunda kaldığını fakat daha sonra hükümetlerin ve merkez bankalarının Kovid-19 salgının ekonomik etkisini hafifletmeye yönelik attığı adımların banka kredilerini desteklediği belirtiliyor.
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378,95
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BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.467
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.504.386
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,10
|17.491.951
|% 9,54
|
|KENT
|565,20
|11.316.868
|% 8,50
|
|BERA
|4,34
|88.021.358
|% 7,96
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|3.984.554
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|100.010
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|586.455
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|993.036.828
|% 1,29
|
|THYAO
|12,45
|576.450.646
|% -1,81
|
|GSRAY
|3,24
|385.338.250
|% 4,85
|
|AKBNK
|5,65
|271.508.582
|% -0,18
|
|TUKAS
|8,93
|257.173.112
|% -6,00
|
|EKGYO
|1,44
|183.264.313
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|993.036.828
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,24
|385.338.250
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.331.027
|% 0,95
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|CEMAS
|1,15
|68.138.575
|% 1,77
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,3679
|8,4099
|% -0,01
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|Frank
|7,0715
|7,1141
|% 0,49
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|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,58
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|Altın Gr.
|379
|379
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.486
|12,50
|
|Tam
|2.528
|2.555
|5,30
|
|Yarım
|1.234
|1.247
|6,30
|
|Çeyrek
|617
|624
|3,10
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|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,12
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|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
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|B. Petrol
|35,13
|35,13
|-0,90
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