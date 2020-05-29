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Euro Bölgesi`nde şirket kredileri likidite ihtiyacıyla ivme kazandı

29.05.2020 13:13

Son güncelleme : 29.05.2020 13:13
Euro Bölgesi`nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler nisanda Kovid-19 krizinde likidite ihtiyacının artmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış gösterdi.



AA

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın nisan ayına ilişkin şirket ve tüketici  kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre nisan ayında finans dışı  krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 büyüyerek son 11 yılın en  yüksek artışını gösterdi. Söz konusu krediler martta ise yüzde 5,5 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3  artarken bir önceki aya göre 0,4 düşüş gösterdi. Nisanda geniş para arzı M3 ise  yüzde 8,3 büyüyerek, analistlerin beklentisi olan yüzde 7,8’in üstünde kaldı.

Bankalar, corona virüs krizinin başlangıcında şirketlerin ve hane  halkının krediye erişimini sıkılaştırmak zorunda kaldığını fakat daha sonra  hükümetlerin ve merkez bankalarının Kovid-19 salgının ekonomik etkisini  hafifletmeye yönelik attığı adımların banka kredilerini desteklediği  belirtiliyor.





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